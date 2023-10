MotoGP | GP Indonesia 2023 | numeri | statistiche | curiosità Mandalika cerca un padrone | ma a meno di cataclismi non lo troverà

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Laresta in Estremo Oriente, ma affronta un lungo viaggio dalle latitudini temperate a quelle equatoriali. Difatti, domenica 15 ottobre, andrà in scena il Gran Premio di. La gara è giunta alla sua quarta edizione, la seconda dalla “rinascita” dopo l’estemporanea presenza in calendario già negli anni ’90. L’evento nacque nell’ormai lontano 1996, allo scopo di fornire all’autodromo di Sentul una vetrina internazionale. L’ambiziosa visione dell’allora presidenteno Suharto era quella di portare la Formula 1 sull’Isola di Java! Il sogno rimase tale, poiché la cosiddetta “crisi finanziaria asiatica” del 1997 affossò l’economia di molti Paesi,compresa. Dunque, non solo sfumò l’idea di abbracciare il Circus a quattro ruote, ma si dovette rinunciare anche al Motomondiale. Le autorità ...