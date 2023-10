MotoGP | Bagnaia | “Arrivo carico in Indonesia | voglio lottare per la vittoria”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindia Mandalika, motivato a tornare aper la”. Lo ha detto Francescoin, dove nel week end si terrà il quindicesimo appuntamento stagionale del motomondiale. “Il mio approccio al fine settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato – assicura il pilota del team ufficiale Ducati Lenovo in vista del Gp di Mandalika – Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione”. Si rivedrà in moto anche Enea Bastianini. “Finalmente torno in pista insieme alla mia squadra. Aver dovuto saltare altre gare proprio mentre stavo ...

Le parole dei piloti ufficiali Ducati Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini in vista del Gran Premio d'Indonesia a Mandalika ...MotoGP GP Indonesia Ducati - Enea Bastianini torna in pista dopo l'infortunio di Barcellona e lo farà in occasione del Gran Premio dell'Indonesia, 15esima tappa della MotoGP 2023. Il #23 della Ducati ...