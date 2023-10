Motomondiale : Bezzecchi operato con successo alla clavicola destra - Ridotta la frattura del romagnolo, il cui rientro sarà valutato nelle prossime 48 ore ROMA - Intervento riuscito per Marco Bezzecchi , sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla ... (247.libero)

Motomondiale : Bezzecchi operato con successo alla clavicola destra - Ridotta la frattura del romagnolo, il cui rientro sarà valutato nelle prossime 48 ore ROMA - Intervento riuscito per Marco Bezzecchi , sotto i ferri questa mattina per ridurre la frattura alla clavicola destra . Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ... (ilgiornaleditalia)

Vittima di una caduta in allenamento al Motor Ranch di Tavullia nel pomeriggio dello scorso sabato e sotto i ferri la mattina successiva,, attualmente terzo nella generale con 265 punti, si ...

Moto: Bezzecchi e Marini in viaggio per l'Indonesia - Moto - Ansa.it Agenzia ANSA

Ahi, Bezzecchi! Si rompe la clavicola al ranch di Valentino, niente gara in Indonesia La Gazzetta dello Sport

Marco Bezzecchi e Luca Marini sono in viaggio per l'Indonesia, dove nel fine settimana il motomondiale fa tappa sul circuito di Mandalika per la 15ma gara della stagione 2023. (ANSA) ...ROMA - Luca Marini è pronto a tornare in pista a Mandalika in occasione del Gran Premio d'Indonesia 2023 di MotoGP. Il pilota della Ducati del Team Mooney VR46 è reduce dall'intervento alla clavicola ...