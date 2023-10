Mostre | l’artista coreana Jeamin Seung al Museo della Moda | fari su “La forza delle donne”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si intitola significativamente “La”, la mostra di arti applicate, a curapittricedesigner die tessuti Younmin Chung che inaugurerà giovedì 12 ottobre alle 18.30 nella sede deldi Napoli in Piazzetta Mondragone n. 18. Un allestimento interamente incentrato sul tema dell’abilità, cuore dell’operadue artiste. Motivo di fondo dei lavori esposti, quadri, sculture e tessuti, è il melograno, simbolo ricorrente in Oriente e Occidente di fertilità, che evoca il concetto di donna intesa come matrice, emblema di maternità e vitalità. Una vitalità che ...