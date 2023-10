Morto Rosellini | l’ex agente Fifa ci lascia a 89 anni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Antonio, ex, cia 89. Muore in Brasile, dove aveva scelto di vivere anche se non aveva mai dimenticato le sue origine umbre, di Foligno. Dopo aver lavorato nelle assicurazioni e poi alla Siae,a cavallo degli60-70 diventa dirigente del Foligno. Organizza amichevoli e comincia i suoi viaggi in Sud America per portare in Europa i club più blasonati. Quando nel 1980 l’Italia dopo 14riapre agli stranierivive in Brasile e praticamente tutti i club si rivolgono a lui che fu l’artefice dello sbarco nel nostro campionato di tantissimi giocatori. “Alemao lo avevo proposto a Cataldo del Lecce per quattro centesimi, non lo prese, lo vendetti in Spagna per dieci volte tanto e poi ...