Morte Willy Monteiro | ecco il perché delle attenuanti ai suoi assassini

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)sono state concesse leaial termine del Processo di Appello Marco e Gabriele Bianchi sono i due fratelli considerati colpevoli della brutale aggressione e della conseguentedel 21enne di Paliano,Monteriro, morto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro. In un primo momento i due fratelli furono condannati alla pena dell’ergastolo, poi ridotta a 24 anni ciascuno, poiché gli sono state riconosciute in Appello una serie di. Le motivazioni della Corte di Appello sono state rese note e riportate dal Corriere della Sera. Scrive la Corte: «Non si può non considerare che i fratelli Bianchi sono del tutto estranei al contrasto iniziale ...