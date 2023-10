Morte Carlotta Benusiglio | l' ex compagno della stilista assolto in Appello

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Corte di Assise didi Milano haMarco Venturi, imputato per il casoe fidanzata di 37 anni, trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016. Una decisione con cui la Corte d'Assise ha ribaltato la sentenza di primo grado di condanna a sei anni per "come conseguenza di altro reato", ossia condotte di stalking sulla compagna. La Procura generale aveva chiesto 30 anni per omicidio volontario. Venturi è statosia dall'imputazionecondanna di primo grado che da quella di omicidio.