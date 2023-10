(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L'impresa 'L'età è soltanto un numero', aveva detto pochi istanti dopo l'atterraggio alla piccola folla che si era radunata per acclamarla. Per lei non era la prima volta, si era giàpoco ...

Joe Conant, un amico intimo di Hoffner, ha dichiarato che la donna è stata trovatadal ... 97 anni, cerca sui social i compagni di classe: qualcuno le ha già risposto Il ricordo diConant ...

È morta Dorothy: si era lanciata con il paracadute a 104 anni per battere il record RaiNews

Morta Dorothy Hoffner, la nonnina che si era lanciata con il paracadute a 104 anni TGCOM

Il gasdotto Finlandia-Estonia resterà per cinque mesi fuori servizio per le riparazioni. Lo segnala l'operatore all'indomani del guasto che ha causato una perdita di gas in un tratto sottomarino che ...La tranche da 18,5 miliardi di euro sarà destinata a interventi importanti in diversi ambiti: giustizia, sanità, istruzione, mercato del lavoro e ricerca ...