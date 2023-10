Morta dopo la nascita della figlia | il marito non si dà pace | “Voglio sapere perché non c’è più”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “Amore mio non puoi lasciarmi così. Cosa dico ai nostri tre gioielli, eri tu la nostra colonna portante. Io senza te non ce la faccio. Dammi la forza amore mio”. Vincenzo Rinaldi, titolare dello storico ristorante Rinaldi al Quirinale, non si dà: nel giro di una settimana ha vissuto la gioia più grande e la tragedia più brutta per la sua famiglia. La moglie, Pamela Pelle, 39 anni, èpochi giorniladel loro terzo figlio, avvenuta il 2 ottobre scorso. In un post e nelle storie su Instagram, in questi giorni, si sfoga e racconta il dolore che sta attraversando. Vincenzo Rinaldi: “cos’è successo” Il ristoratore non punta il dito contro nessuno, ma chiede disua moglie. ...