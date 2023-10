Morgane - Detective Geniale | anticipazioni dell' ultima puntata

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Mercoledì 11 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21.30 circa in onda l’a terza serie tv "" (Haut Potentiel Intellectuel - Francia 2023), per la regia di Vincent Jamain, con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. LeAncora nuove indagini perAlvaro,dal quoziente intellettivo molto al di sopraa media, ribelle e dall’intuito brillante, sempre pronta a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Nel primo dei due episodi dal titolo “Fuk, Luk e Sau” (“Tonnerre”), Serge, il padre di, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve soldi a un gruppo di motociclisti. ...