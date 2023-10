Morgane - Detective geniale 3 | questa sera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oggi, 11 ottobre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, vanno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione di "". L'incidente di Mestre ha modificato il piano originale della rete e martedì 2 ottobre è stato trasmesso un solo episodio della serie franco-belga: il secondo...

Morgane – Detective geniale, Anima gemella o Vajont La tv dell’11 ottobre BergamoNews.it

Dove è stato girato Anima Gemella L’ambientazione della nuova fiction di Canale 5 con protagonista Daniele Liotti avrà un ruolo fondamentale. Proprio per questo Endemol Shine ha scelto una location ...In prima serata su Rai 1 in onda il finale di stagione della terza serie di "Morgane, detective geniale": la trama dell'ultima puntata.