Morgane – Detective geniale 3 | le anticipazioni trama e cast dell’ultima puntata

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) , 11 ottobre Stasera, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda l’ultimadi3, serie televisiva franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo dei due episodi, dal titolo “Fuk, Luk e Sau” (“Tonnerre”), Serge, il padre di, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve soldi a un gruppo di motociclisti. Per questo motivo vuole recuperare quelli che aveva nascosto dietro la lavatrice, ma scopre che la figlia e i nipoti li hanno spesi tutti… Intantoviene chiamata su una nuova scena del crimine: Samir Masmoudi, travestito da coniglio, ...

Mercoledì 11 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21.30 circa in onda l'ultima puntata della terza serie tv 'geniale' (Haut Potentiel Intellectuel - Francia 2023), per la regia di Vincent Jamain, con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud. Ancora nuove indagini per ...

Stasera va in onda l'ultima puntata di Morgane Detective Geniale 3 serie tv franco-belga di Rai 1, conosciuta in Francia e in Belgio con il titolo HPI (Haut potentiel intellectuel). È sempre lei, ...