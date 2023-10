Morata confessa | «Ho pensato di mollare e lasciare tutto» El Larguero

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alvaro, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid e della nazionale spagnola, è stato ospite del programma radiofonico “El“, dove ha lasciato delle dichiarazioni importanti. «Ho vissuto momenti difficili dove hodi. Oggi sono orgoglioso di poter raccontare ai miei figli la mia storia e che possano vedere che ci ho riprovato.» L’attaccante spagnolo, ad oggi, sembra essere in gran forma: nelle prime dieci partite giocate, ha segnato dieci goal. Non è stato semplice, però, superare il brutto momento che ha vissuto. «Ci sono cose che ho vissuto negli anni molto spiacevoli. Ho dovuto lavorare sopratcon la testa. Se sono orgoglioso di qualcosa, è di essere qui, con la Nazionale, di fare interviste e di aver avuto la forza ...

