Monza | Galliani | “Nessuna trattativa per la cessione | io rimango qui”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Adriano, in una videointervista rilasciata anews ha dichiarato: “Non c’è alcunain corso per ladel, però cerchiamo un partner. Certamente rimarrò qui con la proprietà Fininvest, che mi auguro resti il più a lungo possibile. E rimarrei anche con qualunque altra proprietà”. Poi ha proseguito: “Palladino questa estate ha ricevuto un’offerta clamorosa, ma ha mantenuto la parola data a Silvio Berlusconi ed è rimasto. Se ho paura che un giorno andrà a Inter, Milan o Juve? Credo che un giorno ci andrà e io sarò felice per lui”. SportFace.

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni in un'intervista rilasciata a Konrad il Brianzolo. Di seguito le parole dell'ad. "Non c'è nessuna ... In esclusiva ai microfoni di Monza News ha parlato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che ha detto: "Sono felice della mia vita, mi manca solo qualche obiettivo con il Monza.