... Amati ha ricevuto il premio "Don't crack under pressure" per il weekend di: il ... all'appello manca solamente l'appuntamento all'Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito sul quale ...

Monza: autodromo apre le porte a biciclette e monopattini elettrici La Gazzetta del Mezzogiorno

Autodromo Monza apre porte a micromobilità Dott Mobilità.news

Milano, 11 ott. (Adnkronos) – La micromobilità urbana entra nel tempio della velocità: l’Autodromo nazionale di Monza si dota del servizio di monopattini e biciclette in sharing di Dott, tra i leader ...In Brianza arriva la festa dei dolci. Un weekend con bancarelle, golosità e attrazioni per gustare tante dolcezze e passeggiare tra le vie del centro storico di Vimercate. L'appuntamento è per sabato ...