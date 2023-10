Monterotondo – Treno travolge un cavallo | ritardi

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Treni in ritardo questa mattina per un incidente sul tratto della Fl1 sulla linea Orte-Fiumicino tree Settebagni. Unha travolto e ucciso unche si aggirava tra i binari. L’incidente è avvenuto alle ore 6.10 e, con l’intervento dei tecnici, il traffico ferroviario è ripreso alle 7.35 con inevitabili disagi per i pendolari. E, ovviamente, per il povero, sfuggito a chi doveva controllarlo. itardi fino a un’ora sui treni della Orte-Roma-Fiumicino. Rallentamenti conseguenza dell’investimento di un animale di grossa taglia – un– che si trovava sui binari della Fl1. L’incidente alle 6:10 di mercoledì 11 ottobre nella tratta compresa frae Settebagni, a nord della Capitale. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi e la polizia ...