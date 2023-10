Moneta da 5 euro dedicata a Calvino | errore di conio | Mentone al posto di Sanremo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La città francese diè stata raffigurata aldi quella diin unacelebrativa da 5coniata per celebrare il centenario dello scrittore Italo. Ad accorgersi dell’la Famija Sanremasca, ente costituito nel 1957 allo scopo di conservare la storia, le tradizioni, l'arte e la cultura die del suo comprensorio. Il Comune ha già chiesto il ritiro della, affinché si proceda a una nuova emissione con l’immagine di, città originaria del padre Mario, dove Italo ha studiato e vissuto per anni.

