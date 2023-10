Mondiali 2034 | l’Indonesia valuta una candidatura congiunta con l’Australia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il futuro deidi calcio, nello specifico l’edizionedella competizione, potrebbe giocata nel continente asiatico. Infattida tempo ha reso nota la sua, ma la nazione dei Tre Canguri potrebbe essere affiancata dal. Infatti, Erick Thohir, ex proprietario dell’Inter e oggi a capo della Federcalcio indonesiana, in un’intervista al “Sydney Morning Herald” ha detto: “Stiamo parlando di unacon. E quando ho visitato Malesia e Singapore, entrambi i Paesi si sono detti interessati a unirsi a un progetto con Indonesia e Australia. Saremmo abbastanza forti. Fra l’altro isi sono già giocati in Medio Oriente, ovvero in Qatar lo scorso anno, e anche in Giappone e Corea del Sud per ...

... come noto, puntano molto sullo sport per promuovere l'immagine del paese: la recente campagna acquisti della Saudi League e la candidatura per ospitare idi calcio dello testimoniano ...

L'Arabia Saudita potrebbe non esser l'unica candidata per l'organizzazione dei Mondiali 2034.