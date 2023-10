Moncler contro una giovane stilista bolognese | “Forte somiglianza tra il nome del suo marchio e il nostro brand” La replica | “Io non cambio nulla”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cos’hanno in comune la linea di moda dellaMaya Salimbeni e il colosso del lusso? Niente, verrebbe da dire. E invece no, i due marchi hanno qualcosa in comune. Unache, a detta dello storicodi piumini, non dovrebbe proprio esserci per non trarre in inganno i clienti. Andiamo con ordine. Maya Salimbeni è una designer 26enne di Bologna che da qualche anno ha creato il suodi slow fashion “Maya Atelier”: è stata lei a raccontare al Corriere della Sera che ilitaliano di lusso le ha avanzato una richiesta affinché ritirasse la sua etichetta, sostenendo che fosse caratterizzata da “forti somiglianze” “visive, fonetiche e concettuali” con il proprio. Ma questa vicenda è ancor più complessa ...