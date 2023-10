Monarch | Legacy of Monsters | Kurt e Wyatt Russell nel poster della serie Apple TV+

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Padre e figlio nelufficialenuovasul franchise di Godzilla in arrivo in streaming.ha diffuso in rete ilufficiale diof, la nuovaappartenente al franchise di Godzilla che avrà protagonisti, padre e figlio nella realtà, e che arriverà in streaming suTV+. Basata, come detto, sul MonsterverseLegendary e interpretata da, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett ed Elisa Lasowski,: ...

Apple ha diffuso in rete il poster ufficiale diof Monsters , la nuova serie appartenente al franchise di Godzilla che avrà protagonisti Kurt e Wyatt Russell , padre e figlio nella realtà, e che arriverà in streaming su Apple TV+. ...

Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla incombe nel poster della serie BadTaste.it Cinema

Monarch: Legacy of Monsters, Kurt e Wyatt Russell nel poster della ... Movieplayer

Apple ha diffuso in rete il poster ufficiale di Monarch: Legacy of Monsters, la nuova serie appartenente al franchise di Godzilla che avrà protagonisti Kurt e Wyatt Russell, padre e figlio nella ...Kurt and Wyatt Russell star together in the new TV series Monarch: Legacy of Monsters, set in the Monsterverse and exploring multiple timelines. The poster features the father-son actors facing ...