Moggi | ' Conte al Napoli? Difficile vada d' accordo con De Laurentiis'

è scettico su un possibile ritorno disulla panchina della Juventus. "Tutto può essere ma non dimentichiamoci che Allegri ha il contratto anche per la prossima stagione".

(Adnkronos) - "Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De Laurentiis. La vedo dura che possano andare d'accordo". Così all'Adnkronos Luciano Moggi in merito all'ipotesi Conte al Napoli.