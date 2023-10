Mo | Speranzon Fdi | ' dopo crisi necessario rafforzare controlli frontiere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "L'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, e l'aggravarsi dellain Israelel'attacco di Hamas ai civili, ha notevolmente aumentato il rischio di attentati di matrice terroristica anche nella nostra nazione, e in tutta Europa. Per prevenire che questa minaccia diventi reale saràche iallesiano rafforzati, proprio per evitare che cellule terroristiche si infiltrino tra i clandestini, con la collaborazione degli scafisti e delle organizzazioni che li supportano, e riescano a entrare indisturbati in Europa per compiere attentati". Lo scrive in una nota Raffaele, senatore di Fratelli d'Italia e vicepresidente vicario del gruppo.