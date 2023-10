Mo | Fratoianni a Donzelli | ' squadrismo intenzionale | dovreste vergognarvi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Non siamo davanti a unoverbale preter, siamo davanti a uno. C'è una cosa istituzionalmente molto grave: organizzare un'azione squadrista, un'azione strumentale di fronte alla tragedia in corso in Medio Oriente". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, prendendo la parola nell'aula di Montecitorio a fine seduta, dopo le proteste delle opposizioni per le accuse dell'onorevoledi sostegno al terrorismo. "Nelle aule parlamentari del nostro Paese e nel dibattito nel Paese - prosegue - tutte le forze politiche hanno condannato senza alcuna ambiguità l'attacco terroristico di Hamas. Ma c'è una parte di questo Paese, e sono ...