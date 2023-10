Mo | Fazzolari | ' forte immigrazione islamica porta antisemitismo nel cuore Ue' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - In Italia non ci sono stati "caroselli" per l'attacco di Hamas, e questo è "un buon segno, vuol dire che c'è una criticità inferiore rispetto ad altre parti d'Europa. Però dobbiamo stare attenti al fatto, nonostante si tratti di un grande tabu, che unauna grande avversione al mondo ebraico neldi Europa. Ormai l'più radicato in Europa è di matrice islamista, crea problemi di sicurezza molto forti". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista, ospite della puntata diche andrà in onda questa sera, ricordando gli "attentati in Europa ai danni della comunità ebraica". "Dunque il livello di allerta deve ...