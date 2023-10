Mo | Boldrini Pd | ' intervenire dovere politica | non ci faremo zittire da chi urla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Da giorni è cominciata una vera e propria opera di discredito e diffamazione nei miei confronti per la mia posizione sulla questione israelo-palestinese: condanna nettissima ad Hamas, comprendere come si sia potuti arrivare a questo punto, puntare alla de-escalation per fermare il bagno di sangue e chiedere il rispetto del diritto umanitario e dell'incolumità dei civili nella risposta da parte di Israele. Ripresa del dialogo tra le due parti troppo a lungo abbandonato. Posizione ribadita anche nella Risoluzione del Pd votata alla Camera". Lo dichiara Laura, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. "Dopo il terribile e feroce attacco di Hamas che ho immediatamente condannato senza riserve - continua -, hanno cominciato subito con illazioni in qualche articolo. Poi, ieri sera, ...