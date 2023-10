Mo | amb Israele | ' incoraggiati da forte supporto e solidarietà'

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Siamodale dallamostrata dalla comunità internazionale: qui in Italia naturalmente abbiamo ricevuto messaggi molto forti di sostegno da tutte le componenti della società civile, dal governo, dall'opposizione, dai sindaci. E ieri abbiamo visto la grandeespressa nella manifestazione a favore di". A dichiararlo, intervenendo su SkyTg24, è l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar. "Abbiamo anche sentito il discorso del presidente Biden, che ha dato unmolto. Noi ci aspettiamo che questo supporti continui quando faremo ciò che dobbiamo fare per assicurarci che qualcosa come ciò che è avvenuto non avvenga mai più".

ALESSANDRIA - Anche un alessandrino, Domenico Bellato, sta lavorando in modo determinante in Israele per far fronte alla grave emergenza dopo l'attentato ...