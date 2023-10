Mo | 7 giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - Sarebbero almeno sette idida quando Hamas ha lanciato il suo attacco contro Israele. Lo riferiscono gruppi per la libertà di stampa, secondo cui questo numero potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi giorni. Israele continua a effettuare attacchi contro Hamas, mentre il gruppo terroristico continua a condurre la sua offensiva contro lo Stato ebraico. Lo spargimento di sangue - scrive la Cnn - sottolinea il rischio reale che icorrono mentre riferiscono da zone di conflitto, raccogliendo informazioni in circostanze straordinariamente difficili per tenere il mondo informato e ritenere le autorità responsabili di ciò che accade sul campo.