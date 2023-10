MIMO 2024 | la presentazione della quarta edizione

, il dado è tratto. Presso l'ACI di Milano è stata presentata la quarta edizione del il Milano Monza Motor Show, che si svolgerà presso l' Autodromo Nazionale da 28 al 30 giugno. Tre i ...

Mimo 2024 prende forma tra stile, sostenibilità e tecnologia - Mondo ... Agenzia ANSA

MIMO 2024, rinnovata la collaborazione tra Monza e Milano per la quarta edizione del Motor Show MBNews

Per la quarta edizione del MIMO rimane l'ingresso gratuito per ammirare innovazione, hypercar, auto classiche e l'Indy Autonomous Challenge.Prende forma l'edizione 2024 di Mimo , che andrà in scena dal 28 al 30 giugno del prossimo anno all'Autodromo Nazionale di Monza. (ANSA) ...