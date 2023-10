Mimmo Lucano | sentenza ribaltata in appello | condannato a 1 anno e mezzo di reclusione e assolto dai reati più gravi

Mimmo Lucano assolto in appello - vittoria per Riace : caduti reati gravi

Tra i reati contestati dalla procura generale a, c'era anche la truffa aggravata, abuso d'ufficio, diversi falsi e un peculato. Tutti reati caduti in appello, tranne un falso. Continua a ...

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace che era a processo per associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d'ufficio, è stato condannato in appello a un anno e sei mesi di reclusione, con ...In appello, crollano le accuse contestate all'ex sindaco di Riace Domenico "Mimmo" Lucano. Almeno le più gravi. I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria lo hanno condannato ad un anno e sei ...