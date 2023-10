Mimmo Lucano condannato a un anno e sei mesi in appello | ribaltato il primo grado

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Cadono tutte le accuse inpersolo per un falso in relazione a una delibera del 2017 a une mezzo di carcere

Mimmo Lucano - oggi sentenza del processo d'appello per ex sindaco di Riace

Mimmo Lucano - cadono quasi tutte le accuse in appello : condanna a 1 anno e 6 mesi

La condanna di Mimmo Lucano è stata ridotta in appello a 1 anno e 6 mesi

Mimmo Lucano assolto in appello - vittoria per Riace : caduti reati gravi

REGGIO CALABRIA. Crollano in appello le accuse contestate all'ex sindaco di Riace Domenico ". I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria, infatti, lo hanno condannato ad un anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, contro la richiesta della Procura generale di 10 ...

Non reggono in Appello le accuse monstre a Lucano. L'ex sindaco condannato a un anno e 6 mesi - VIDEO Corriere della Calabria

La condanna di Mimmo Lucano è stata ridotta in appello a 1 anno e 6 mesi Il Post

Crollano in appello le accuse contestate all'ex sindaco di Riace Domenico 'Mimmo' Lucano . I giudici della Corte d'appello di Reggio ...1 minuto per la letturaCrollano in appello le accuse contestate all’ex sindaco di Riace Domenico “Mimmo” Lucano che viene condannato a solo un anno e sei mesi REGGIO CALABRIA – I giudici della Corte d ...