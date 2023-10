Milano | pm | architetti Boeri e Zucchi hanno nascosto conflitto d' interesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - Sono cinque gli iscritti nel registro degli indagati da parte della procura meneghina per la gara pubblica indetta dal Comune direlativa al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Beic (Biblioteca europea di informazione e cultura) che deve sorgere nella zona di Porta Vittoria. GliStefanoe Cino Paolo, nelle vesti di commissari, e i vincitori Manuela Fantini, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi sono accusati di turbata libertà degli incanti "perché, in concorso tra loro, turbavano la gara pubblica indetta dal Comune di", relativa alla realizzazione della nuova Biblioteca, "attraverso mezzi fraudolenti". In particolare - si legge nel decreto di perquisizione dell'aggiunto ...