Milano | indagine Biblioteca europea | perquisito anche Comune

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - Non solo le abitazioni e gli studi di architettura dei cinque indagati nell'inchiesta sul concorso per la progettazione della, la procura dihal'ufficio delin cui lavora la dirigente di Palazzo Marino responsabile unico del progetto (Rup) con il compito di vigilare sull'affidamento dei progetti. La dipendente, Simona C., con un curriculum che mostra "un'attività didattica e di ricerca" in un dipartimento del Politecnico dinon è indagata. La dirigente potrebbe non aver vigilato sulle false dichiarazioni rese dagli architetti Stefano Boeri e Cino Paolo Zucchi che nelle vesti di commissari per il progetto indetto daldi ...