Milano | da novembre in Cerchia Bastioni sosta sarà consentita fino a massimo di 2 ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott. (Adnkronos) - Dal prossimo mese di, a, lanelladeicambierà per potenziare il principio di rotazione e garantire a tutti la disponibilità di posti auto. Lo rende noto Palazzo Marino, precisando che, come deliberato dalla Giunta comunale lo scorso luglio, laa pagamento, in vigore tutti i giorni della settimana tra le 8 del mattino e le 19 di sera,per una durata massima di 2 ore consecutive per ambito di, senza possibilità di ulteriore estensione. Fanno eccezione le categorie dei veicoli esentate dal pagamento. Dopo le 19 ealle 24, larimarrà a pagamento per le prime 2 ore e resterà ...