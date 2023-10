Milano | 21 House of Stories apre ai Navigli | inaugurato spazio ideato da Benetton

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), 11 ott.(Adnkronos) - 21of, l'innovativo progetto di ospitalità ibridada Alessandro e Mauro, sbarca suidicon una nuova struttura. Loha 104 camere suddivise in tipologie ispirate agli archetipi narrativi, quattro terrazze, più di 500 metri quadrati di aree comuni all'interno e oltre 1000 metri quadri di spazi esterni. Obiettivo del progetto, essere più di un luogo, unodi storie, contenuti e ispirazioni portate dalle persone coinvolte da ogni singolo servizio. L'inaugurazione ieri, con un dibattito al quale hanno preso parte, tra gli altri, Emma Marrone, Federica Gentile, Marcantonio, Valerio Braschi e Francesca Ragazzi. Il progetto di 21of ...

La House of Mini apre le porte alla città di Milano

La House of Mini apre le porte alla città di Milano

... 21of Stories , l'innovativo progetto di ospitalità ibrida ideato d a Alessandro e Mauro Benetton, sbarca sui Navigli dicon una nuova spettacolare struttura. Obiettivo del progetto - ...

21 House of Stories sbarca sui Navigli di Milano Agenzia ANSA

Sul Naviglio inaugurato '21 House of Stories': "Hotel e spazio per la ... IL GIORNO

Milano, 11 ott.(Adnkronos) - 21 House of Stories, l’innovativo progetto di ospitalità ibrida ideato da Alessandro e Mauro Benetton, sbarca sui Navigli di Milano con una nuova struttura. Lo spazio ha 1 ...House of Gucci sbarca in prima serata su Rai 1. Il film è stato girato tra ville di lusso sul Lago di Como, palazzi storici meneghini, quartieri ...