Milanmania : ma lo Scudetto non era già dell'Inter? Pulisic come Udogie. Zangrillo - le parole sono importanti...

... peraltro vinte due volte con due squadre diverse (e Real Madrid). Oltre a un'infinità di ... "Qualcuno potrebbe dire che mi sono laureato avendo fatto pochi esami, in realtà ne ho fattie ne ...

Milan, tanti ex campioni al Festival dello Sport di Trento Pianeta Milan

Rocchi sul gol di Pulisic in Genoa-Milan: "Tanti dubbi, ma il Var non poteva annullarlo" la Repubblica

Pergamena e “tocco” per il dottor Carlo Ancelotti. Oggi l’Università di Parma ha celebrato il grande calciatore e tecnico con la Laurea Magistrale ad - ParmaPress24 ...Genoa-Milan, un bel Genoa beffato in una gara in cui è successo ... Ma in generale credo che in Italia ci siano tanti attaccanti di riferimento che hanno fatto bene in passato e che continueranno a ...