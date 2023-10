Milan | Okafor lascia il ritiro della nazionale svizzera | lieve infortunio alla testa

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Si ferma Noah. L’attaccante delhato ilsuaa causa di un “”, spiega la Federcalcio elvetica. Laè attesa dall’impegno di qualificazione ai Campionati Europei contro la Bielorussia, in programma domenica 15 ottobre 2023, alle 18.00 al kybunpark di San Gallo. Oltre ad, ladeve fare a meno di Ruben Vargas per dei problemi agli adduttori. Convocati al loro posto Andi Zeqiri del club belga KRC Genk e Uran Bislimi dell’FC Lugano, che si unirannosquadra quest’oggi. SportFace.

