Milan | nuovo incontro con gli agenti di Juan Miranda

(Di mercoledì 11 ottobre 2023), nei prossimi giorni potrebbe esserci uncon glidi, terzino del Betis Tra i nomi accostati alper la prossima sessione di calciomercato c’è quello didel Betis. I rossoneri vogliono il difensore e le cose potrebbero svilupparsi nei prossimi giorni. Come riportato da Calciomercato.com può andare in scena unconfronto con gliper fare il punto della situazione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

... Union Berlino e. Il presidente De Laurentiis è atteso a Castel Volturno e potrebbe seguire ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

Nuovo Stadio Milan, per il nome si punta forte sullo sponsor Emirates Pianeta Milan

Tuttosport - Il nuovo stadio del Milan e il tema del naming right: idea Emirates Milan News

L'infermeria del Milan si sta pian piano svuotando e dopo la sosta per ... molto atteso soprattutto dal tecnico emiliano che ha tutta l’intenzione di affidargli nuovamente le chiavi del centrocampo ...Il sindaco Beppe Sala ha riallacciato i contatti con Milan e Inter sulla questione stadio: non è andata come sperava.