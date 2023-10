Commenta per primo Lorenzosi racconta tra passato, presente e futuro. L'attaccante dell'Udinese ha dichiarato alla radio ...degli attaccanti più forti d'Europa e fa ancora la differenza nel

Milan, Lucca: “Non sono paragonabile a Giroud, fa la differenza” Pianeta Milan

Udinese, Lucca: "Non sono paragonabile a Giroud. Il francese fa ancora la differenza al Milan" Milan News

Paragone con Giroud e Crouch Non sono paragonabile a Giroud, è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa e fa ancora la differenza al Milan. Però come caratteristiche fisiche e tecniche magari sì ...Abbiamo ragazzi che vengono da Grosseto, Lucca, da tutta la Toscana, non solo chi sta nel convitto. Tre ore tra andata e ritorno, almeno vedono un posto bello! Credo e spero che qualcuno vedendo ...