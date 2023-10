... torna a parlare dellultima estate di mercato diviso tra Chelsea, Inter,, per approdare alla fine alla Roma. La maggior parte delle persone qui presenti mi conosce, ha detto in ...

Verso Milan-Juventus, Pioli rivede Sportiello: i numeri del secondo portiere rossonero Milan News

Milan-Juventus, Sportiello dà certezze: anche senza Maignan niente paura Pianeta Milan

Romelu Lukaku è tornato a far sentire la sua voce in merito a quanto avvenuto in estate con il suo mancato passaggio all'Inter: "Tante ca... sul mio conto. Se dicessi davvero come è andata l'estate sc ...Il Milan, orgoglio del calcio italiano e leader indiscusso della Serie A, sfrutta la pausa di ottobre per consolidare la sua posizione e pianificare le prossime mosse, ma soprattutto recuperare i ...