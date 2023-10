(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Alessandro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ale alle prestazioni di alcuni singoli con il Genoa

... Fanny Ardant , John Cleese , Bronwyn James , Joaquim de Almeida , Luca Barbareschi ,Peschel ... Tra il film di Polanski ricordiamo Il coltello nell'acqua, La collana di, Repulsione, ...

Milan, Diamanti: “Giroud mi ha fatto emozionare. Sul gol di Pulisic…” Pianeta Milan

Diamanti elogia Giroud: «Mi ha emozionato, su Milan Juve..» Milan News 24

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dello Scudetto: "Non è il nostro obiettivo numero uno. Siamo un grande club mondiale, dobbiamo essere in Champions League ...Intervistato da Radio Serie A, l'ex attaccante Alessandro Diamanti ha presentato così la sfida in programma dopo la sosta tra il Milan e la Juventus a San Siro: "Il campionato ...