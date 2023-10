Milan | chi rientra dopo la sosta | il punto sugli infortunati

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Unada godersi al primo posto solitario della classifica. La vittoria per 1-0 di Marassi contro il Genoa, complice il pareggio interno dell'Inter con il Bologna, ha permesso aldi portarsi in vetta nel torneo di serie A con due lunghezze di vantaggio sui cugini nerazzurri e quattro...

Una notizia confermata anche dal portale afrik.foot, che riporta la nota ufficiale da parte della federcalcio dei Leoni dell'Atlante: L'ex, in possesso del doppio passaporto, prenderà quindi ...

Chi salta Milan-Juventus Squalificati ed infortunati per il big match ... Goal Italia

Milan, chi parte e chi resta pensando alla Juve: ecco i tredici ... Quotidiano Sportivo

Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.Il 23 settembre scorso contro il Verona ha indossato per la prima volta da titolare la fascia da capitano del Milan. Dal ritiro del Portogallo dice: "Esserlo anche qui sarebbe un momento importante e ...