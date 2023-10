Migranti | Zedda Fdi | ' magistratura politicizzata ancora contro leggi governo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Sull'immigrazione in Italia esistono due fronti contrapposti: da un lato ilMeloni, che attraverso le nuove normative espelle immigrati clandestini con divieti di ingresso e sgomina bande di scafisti, come avvenuto nelle ultime ore grazie al lavoro della squadra mobile di Trapani; dall'altro una certa, che disapplica leper impedire l'immigrazione illegale di massa rimettendo in libertà immigrati clandestini arrestati. È quanto ha fatto oggi, di nuovo, la giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico. Gli italiani, stanchi di avere città poco sicure e di doversi sobbarcare il carico di un'accoglienza impossibile, sanno da quale parte stare". Lo dichiara Antonella, senatrice e vicecapogruppo di Fratelli d'Italia.