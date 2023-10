Migranti | la giudice Apostolico non convalida i trattenimenti di altri quattro richiedenti asilo tunisini

LaIolanda Apostolico del tribunale di Catania non ha convalidato la detenzione di quattrotunisini nel nuovo Centro per le ...

Giudice Catania Apostolico non convalida trattenimento di altri 4 migranti Adnkronos

Migranti: giudice Apostolico non convalida altri 4 trattenimenti in Cpr Pozzallo - LaPresse LAPRESSE

Il giudice del tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha infatti deciso di non convalidare i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattro migranti ...Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “Il giudice Apostolico, come tutti gli altri giudici, ha l’obbligo di disapplicare leggi in palese contrasto con il diritto europeo. Non è un complotto dei magistrati polit ...