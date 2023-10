Migranti | la giudice Apostolico non convalida 4 trattenimenti

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) AGI - Ancora un no. Lacatanese Iolandanon hato il provvedimento di trattenimento di quattro tunisini sbarcati a Lampedusa, disposto dal questore di Ragusa nel centro richiedenti asilo di Modica-Pozzallo. Laha dunque ribadito la illegittimità del decreto del governo come nella sua prima ordinanza. Martedì si era riservata la decisione giunta oggi in linea con la precedente. Tre giorni fa anche il suo collega Rosario Cupri aveva annullato il trattenimento di sei

