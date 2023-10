Migranti | giudice Apostolico non convalida altri 4 trattenimenti nel Cpr di Pozzallo

La giudice Apostolico non convalida il trattenimento di altri 4 migranti : non si può applicare la detenzione nel cpr

Ladel tribunale di Catania Iolanda Apostolico ha deciso di non convalidare i trattenimenti nel Cpr di Pozzallo disposti dal questore di Ragusa nei confronti di quattrotunisini . È il ...

Migranti, altro giudice di Catania non convalida i trattenimenti Il Sole 24 ORE

Tribunale di Catania, un nuovo "caso Apostolico": il giudice Cupri non convalida il trattenimento di sei migranti Open

Per la seconda volta la giudice di Catania, Iolanda Apostolico, decide di non convalidare il trattenimento di 4 migranti nel cpr.Roma, 11 ott - Iolanda Apostolico, la giudice del tribunale di Catania finita nell'occhio del ciclone per un video del 2018 in cui partecipava a una manifestazione a favore dello sbarco dei migranti a ...