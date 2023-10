Microsoft | Guida la Rivoluzione dell’Energia Rinnovabile Attraverso i Datacenter Meta Description

Leggi su windows8.myblog

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)la: il ruolo chiave deidi Germano Costi Mentre il mondo si sposta verso la digitalizzazione in quello che alcuni definiscono la quartaindustriale, un altro cambiamento epocale è in corso: la transizione alle energie rinnovabili, spinta dalla crisi climatica e da eventi globali. In questo scenario di mutamento, istanno … ?