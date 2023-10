Microlino - I prezzi per l' Italia di tutta la gamma

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Dopo la serie di lancio di 50 esemplari basata sull'allestimento Dolce, la microcar elettricadebutta sul mercatono con lacompleta ea partire da 21.790 euro. Due allestimenti e tre tagli di batterie. I clienti potranno scegliere tra gli allestimenti Dolce e Competizione e tra i tagli di batteria da 6, 10,5 e 14 kWh, con rispettive autonomie pari a 91, 177 e 230 km nel ciclo WMTC (World Motorcycle Test Cycle). In tutte le varianti, il motore elettrico eroga 17 CV e 89 Nm, permettendo alladi toccare i 90 km/h e di passare da 0 a 50 km/h in 5 secondi netti. Con una presa domestica, la ricarica fino all'80% richiede da 3,5 a 4,5 ore. Dolce e Competizione cambiano nel look e nei colori. La dotazione di serie di entrambe le versioni include le barre luminose ...