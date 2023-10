Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme | reunion per il compleanno della figlia Sole

Sperti non è l'unico ad aver subìto una vicenda del genere, anzi, la scia di stalking subiti da personaggi famosi è lunga e non fa differenza tra sessi: va da Barbara De Rossi aed ...

Michelle Hunziker ritrova la fede (dopo i trascorsi nella setta): la preghiera in chiesa davanti alla statua d ilmattino.it

Le foto di Michelle Hunziker raccolta in preghiera davanti alla Madonna preoccupano. C'è qualcosa che la turbaReunion per Michelle Hunziker e l’ex marito Tomaso Trussardi per un’occasione speciale. I due hanno festeggiato insieme un giorno unico. Il loro rapporto è rimasto buono come spesso sottolineato dalla ...