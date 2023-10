Michele Guardi | In Tv mi presto a fare la spalla

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Baudo mi volle come autore e lanciammo Beppe Grillo Chiamai Frizzi e Castagna perché li notò mia moglie» Corriere della Sera, di Antonella Baccaro, pag. 29 (…) Con che aspettative arrivaste a Milano? «Con un lavoro. L’attore Taccio Musumeci aveva presentato me e Enzo a Pippo Baudo, che ci scelse come autori di una trasmissione abbinata alla Lotteria Italia: “Secondo voi”. Era il 1977. Sarò sempre grato a Baudo». In quel programma c’era un Grillo agli esordi. «Baudo lo pescò in un cabaret di Genova. Si presentò al provino con quell’accento lì: “Mi chiamo Grillo. Cosa volevate Dustin Hoffman?”». Nell’8o lei sfonda con Palcoscenico, in coppia con il grande Antonello Falqui. «Eravamo instancabili. Ogni inquadratura era studiata a tavolino. Ci mettevamo mesi a scrivere un programma di io puntate. Per registrare un balletto di 5 minuti si stava in studio un pomeriggio. Inconcepibile ...