“Mi dispiace che tu lo dica” Nunzia De Girolamo | colpo di scena in diretta col marito Boccia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nella serata del 10 ottobre c’è stato l’esordio diDenella nuova trasmissione Avanti Popolo, in onda su Rai3. E ha intervistato ilFrancesco, un momento atteso per giorni da quando si era diffusa la notizia. E non sono mancati affatto i momenti di gelo, nonostante tra i due ci sia un’unione forte dal punto di vista sentimentale. Ma dal punto di vista delle idee, spesso non convergono provenendo da mondi politici totalmente differenti.De, parlando ad Avanti Popolo colFrancesco, ha iniziato facendo un intervento nel quale ha anche bacchettato il coniuge, come riportato dal sito Libero Quotidiano: “Ho fatto il ministro prima di te, dopo tu hai fatto il ministro con una differenza: sono ...